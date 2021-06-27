Минкульт Украины обновил перечень лиц, представляющих угрозу национальной безопасности для государства, исключив из него российского певца Филиппа Киркорова. Соответствующий список опубликован на официальном сайте министерства

В СБУ объяснили, чем страшен Киркоров © РИА Новости, Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

В четверг, 24 июня, Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о внесении Киркорова в указанный перечень из-за «крымского вопроса». На сегодняшний день там значатся фамилии 200 деятелей культуры. При этом ведомство не убирает из него имена ушедших из жизни артистов, например Иосифа Кобзона или Валентина Гафта.

Народный артист России, Украины и Молдавии Филипп Киркоров, по собственному утверждению, ранее «делил одну сцену и телеэфиры» с президентом Украины Владимиром Зеленским. Певец также заявлял, что он с Зеленским был «не разлей вода». Звание народного артиста Украины исполнитель получил из рук президента Виктора Ющенко. В 2008 году Киркоров представлял на «Евровидении» украинскую певицу Ани Лорак, которая заняла второе место.