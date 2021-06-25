Американский рэпер Снуп Догг на днях разместил в своем Instagram ролик с отрывком из программы российского ведущего Максима Галкина «Лучше всех!», где шоумен играет в шахматы с трехлетним мальчиком

Первая леди - серый кардинал: Зеленский рассказал о влиянии жены © Елена Зеленская/Инстаграм Миша Осипов.

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По задумке шоу он должен был победить Галкина, но тот честно признался, что в шахматы играть не умеет, поэтому предложил мальчику сразиться с чемпионом мира по шахматам Анатолием Карповым. Гроссмейстер ребенка обыграл, из-за чего мальчик расплакался.

«У Снуп Догга смотрю на Галкина, сегодня меня уже ничего не удивит», «Самый неожиданный пост Снуп Догга!», «Все ведут себя как гангстеры, пока в игру не вступает Карпов», «Только в России так строят характер! Ха-ха, «так ты думаешь, что ты хороший, да? Посмотрим, как у тебя дела с 12-кратным чемпионом мира», «Вы заставили меня посмотреть видео с маленьким Михаилом Осиповым. Ему 3 года, но он уже чемпион. Он, конечно, проиграл Каспарову, но, черт возьми, какая игра!», «Это русский ребенок», — отреагировали пользователи.