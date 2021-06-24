Певец Филипп Киркоров, имеющий статус народного артиста Украины, эмоционально отреагировал на новость о внесении своего имени в черный список этой страны. Соответствующий видеоролик он опубликовал 24 июня в своем Instagram

СБУ потребовала включить Басту в черный список Украины накануне его концерта в Киеве © РИА Новости, Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

«Внесение в черный список народного артиста Украины это уже звучит как абсурд. Некоторые недалекие чиновники таким образом пытаются набрать себе бонусов, паразитируя на лозунгах и националистической пропаганде, такие недалекие люди не понимают, что творчество не запретишь, музыку не закроешь бумажкой или границей. Тем, что произошло надо гордиться, гордиться попасть в этот список. На самом деле это не Киркоров — это Россия. Ненависть к России захлестывает. Если Киркоров становится угрозой государству, то это государство можно только пожалеть», — сказал певец.

Он пожелал своим украинским поклонникам, чтобы их власти наконец «подружились со своей головой» и сказал, что по-прежнему продолжает любить Украину и простых украинцев, а в конце видеообращения спел украинскую песню.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: «ЭТО ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ МАНИФЕСТ»: НА УКРАИНЕ СНЯЛИ КЛИП, ПОСВЯЩЕННЫЙ «РОДОСЛОВНОЙ» БОРЩА.

Ранее данные Киркорова внесли в украинскую базу «Миротворец», причиной стало якобы незаконное посещение Крыма.

После вступления в должность президента Украины его бывшего коллеги и старого друга Владимира Зеленского певец ожидал, что ситуация изменится, а когда понял, что этого не произойдет, обвинил лидера Украины в предательстве.