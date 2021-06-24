В Киевском университете культуры состоялась презентация клипа «Украинский борщ», который, по задумке авторов, должен привлечь внимание мировой общественности к Украине. Об этом 24 июня написала газета «КП в Украине»

«Я буду популяризировать, лоббировать и, главное, защищать все украинское!» — заявил певец, исполнивший «Борщ», Михаил Поплавский.

На святой борщ замахнулся: Китай нанес Украине удар в «суповой войне» © CC0, Pixabay

«Украинский борщ должен рулить в мире, потому что это наш национальный продукт, наша гордость, наша нематериальная культура. И сегодня украинский борщ — это бренд Украины», — заявил Поплавский.

«Мне кажется, что Михаил Михайлович своими клипами "Сало", "Украинские вареники", "Украинский борщ" делает социальную рекламу. Он прославляет на весь мир лучшие украинские блюда. Благодаря таким ярким и сочным клипам, которые будут, я уверен, смотреть в Европе, Америке, Африке, люди узнают, что такое украинская культура», — сказал о новом клипе певец Павел Зибров.

Новых песен об украинской гастрономии Поплавский больше не планирует, зато пообещал посвятить очередной трек походам в баню.

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Михаил Поплавский — украинский певец и бывший ректор Киевского национального университета культуры и искусств. В этой должности он проработал с 1993 по 2015 год, в народе артиста до сих пор называют «поющий ректор».

Бывший глава вуза также является популяризатором украинского языка и музыки, он стал автором нескольких телевизионных шоу. Поплавский активно выступал против трансляции на Украине российской «Песни года», чего ему в итоге удалось добиться и запатентовать торговую марку «Украинская песня года».