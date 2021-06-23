«Лето в разгаре! Мы с Архипом решили сходить в поход!» — подписала фото артистка.
«Смешные у него усики. Усики — пропуск в трусики», «Как советский недоросль. Неужели ему некому подсказать?», «Сейчас так не ходят. Ну, или 40-летние девственники», «А кто фотографировал?», «А у вашего сына есть друзья? Вроде, взросленький, а все время с мамой», «А зачем фотошопить мать под возраст сына?», — отреагировали пользователи.
Кстати, первый комментарий — отсылка к советскому мультфильму «Комаров» 1975 года, который повествует о любопытном мальчишке, сбежавшем из детского сада. Пользователи сети пошутили, что в версии семьи Королевых-Глушко «мультфильм» получается, скорее, сатирическим.
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Архип Глушко — единственный сын исполнительницы Наташи Королевой и стриптизера Сергея Глушко (Тарзана). Мальчик появился на свет в феврале 2002 года, а брак его родители зарегистрировали в августе 2003-го.