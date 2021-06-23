Певица украинского происхождения Наташа Королева на днях разместила в Instagram очередной совместный снимок со своим 19-летним сыном Архипом Глушко. Фото произвело в сети фурор, только совсем не в положительном ключе

«Лето в разгаре! Мы с Архипом решили сходить в поход!» — подписала фото артистка.

«Смешные у него усики. Усики — пропуск в трусики», «Как советский недоросль. Неужели ему некому подсказать?», «Сейчас так не ходят. Ну, или 40-летние девственники», «А кто фотографировал?», «А у вашего сына есть друзья? Вроде, взросленький, а все время с мамой», «А зачем фотошопить мать под возраст сына?», — отреагировали пользователи.

Кстати, первый комментарий — отсылка к советскому мультфильму «Комаров» 1975 года, который повествует о любопытном мальчишке, сбежавшем из детского сада. Пользователи сети пошутили, что в версии семьи Королевых-Глушко «мультфильм» получается, скорее, сатирическим.

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