Украинский журналист Дмитрий Гордон 22 июня в эфире телеканала «Украина 24» пригрозил россиянам, которые приехали на полуостров с материковой части, выдворением из Крыма после его «возвращения» в состав Украины

«Это Дмитрий Гон... Гордон»: российская ведущая оговорилась в интервью с журналистом © Facebook, Дмитрий Гордон

Журналист отметил, что россиянам не следует покупать недвижимость в регионе, так как «все потом заберут», потому что подобные действия якобы не являются законными.

Он также заявил, что ему «очень жаль» из-за произошедшего на полуострове наводнения, так как «это все наши люди, украинцы, за исключением тех, кого завезли из России».

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором подавляющее большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны ЕС и США отказались признать результаты голосования, назвав воссоединение полуострова с материковой Россией аннексией. Российские власти отвергают эти обвинения и настаивают, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.

В середине июня в нескольких городах Крыма произошло наводнение, ставшее следствием мощного циклона. В регионе ввели режим ЧС.

На Украине пошутили над затоплением: секретарь СНБО Алексей Данилов посчитал, что теперь местные жители не знают, что делать с водой, которую они долго просили.