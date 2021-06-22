Украинская певицаТина Кароль, отправившаяся в Казахстан для продвижения своего нового альбома «Красиво», пояснила в интервью местному каналу, почему артисты из разных стран гастролируют по России. Слова шоудивы 22 июня привел Showbiz.24tv.ua

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«Я — певица из Украины, которая приехала в Казахстан. Не езжу в Россию, хотя там у меня много поклонников. Вы ждете нас так же, как и мы вас, потому что знаем свою самоидентификацию», — заявила вокалистка.

На это пользователи сети отметили, что в словах Кароль есть как минимум двойное дно: самоидентифицировалась певица на Украине, а рассказать об этом поехала в Казахстан.

«Ммм… национализм», «Не надо смешивать политику, музыку и народ в целом! Неприятно слышать пренебрежительное отношение к России и воинственный настрой! Вы же сами говорили, что музыка вне политики, а сейчас подчеркиваете свое негативное отношение», — написали люди.

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Кароль отметила также, что многие музыканты из Казахстана живут в России, а ей хотелось бы, чтобы они развивались в родной стране.