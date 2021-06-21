Украинская певица Анна Седокова сделала серию селфи с мужем — латвийским баскетболистом Янисом Тиммой — в постели, но вместо восторженных отзывов получила критику и совет пойти к врачу. Пост артистки, датированный 20 июня, можно увидеть в ее Instagram

Лето-2021: какие купальники в этом году предпочли украинские звезды — фото © Анна Седокова/Инстаграм

«Язык белый. Что-то с пищеварением не то», «Почему такой язык белый, вы больны?», «Язык какой-то больной», «Фу, я чуть не блеванула», «К врачу пора», — отреагировали подписчики.

Другие пользователи обратили внимание на внешний вид спортсмена, оказалось, что из-за его нового цвета волос многие приняли баскетболиста за пожилого человека, предположив, что певица сменила супруга на кото-то постарше.

«Сначала подумала, что за старик рядом», «Думаю, опа, дед какой-то», «Мне вообще Меладзе привиделся», — написали фолловеры.

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Седокова и Тимма поженились осенью 2020 года, до этого артистка уже дважды была в браке и родила троих детей от троих разных мужчин, а спортсмен был женат и на момент встречи с певицей у него только родился сын. Первая супруга Тиммы назвала Седокову шл*хой и разлучницей, которая увела отца от грудного ребенка.