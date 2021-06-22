Украинская певица и вдова продюсера Евгения Огира Тина Кароль призналась, что не просто мечтает о дочери, а уже мысленно ее представляет. Такое заявление артистка сделала на днях в интервью телеканалу KTK TV

«Я думаю, как для себя организовать этот вопрос. Пока я вижу ее маленькой. Я не вижу ее взрослой еще в своей голове», — сказала исполнительница.

Певица заметила, что, наверное, ситуация изменится, когда девочка появится на свет и с ней можно будет вволю пообщаться. Артистка подчеркнула, что особенно важно ей будет рассказать наследнице о женской гибкости. Этим знанием Кароль хочет поделиться и с другими женщинами, написав соответствующую книгу.

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Отношения развивались бурно, уже в январе 2008-го влюбленные расписались, а позже и обвенчались. В ноябре того же года у пары родился сын, а в 2013-м продюсер ушел из жизни, не справившись с онкологией.

С тех пор певица не афиширует личную жизнь. Поклонники приписывают ей роман с коллегой Даном Баланом, но сама артистка эти слухи не подтверждает. В одном из последних интервью вокалистка заявила, что мечтает о втором ребенке.