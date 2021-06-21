В пятницу, 18 июня, шоумен и супруг певицы Аллы Пугачевой Максим Галкин отметил свое 45-летие. По этому случаю ведущий закатил грандиозную вечеринку. Кто пришел на его день рождения, что подарил, а также о самых интересных событиях вечера на днях написали почти все СМИ

Завораживает: дети Пугачевой и Галкина раскрыли магию камней © _alla.pugacheva_/Инстаграм Лаймы Вайкуле и ведущей Насти Ивлеевой, заканчивая шоуменами Гариком Харламовым и Александром Реввой.

Дарили звезде в основном ювелирные изделия и антиквариат. Первое предпочел певец Николай Басков, артист Владимир Винокур презентовал Галкину предметы искусства. А вот родственники шоумена подарили звезде деньги и одежду.

В официальной части вечера главное поздравление прозвучало от супруги Галкина Аллы Пугачевой, которая пошутила, что мужу повезло, ведь он всегда будет для нее молодым, что вызвало усмешки гостей.

«Наша разница в возрасте делает меня еще более счастливой, я когда-то пела: я не расстанусь с комсомолом, я буду вечно с молодым. Дальше мне искать уже некого. И ты всегда будешь моим молодым мужем. Будь счастлив, любимый», — сказала Пугачева.

В конце речи певица пошутила, что «чуть не дала Бузову», то есть чуть не заплакала, а позже Галкин страстно ее поцеловал под крики «Горько!».

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Заметили поклонники и еще одну немаловажную деталь: на день рождения Галкина впервые за многие годы не пришел бывший муж Пугачевой Филипп Киркоров. Пока ни одна из сторон этот факт не комментировала.