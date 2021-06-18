Ведущий и супруг певицы Аллы Пугачевой Максим Галкин отмечает свой 45-й день рождения. Первые поздравления ему начали поступать уже в полночь, а днем отца семейства порадовали двойняшки Лиза и Гарри. Ролик именинник разместил в Instagram 18 июня

«С днем рождения, пап! В этот день ты родился! Ты, конечно, возмужал, ты, конечно, изменился. Ты вырос достойным и умным мужчиной, образцом для подражания, верным и сильным. Мы так рады быть твоими, твоими детьми, мы хотим быть такими, такими, как ты!» — проскандировали двойняшки.

В конце видео Пугачева говорит человеку за кадром: «Не смей меня снимать!», но в итоге все же присоединяется к обнимающимся Галкину и детям.

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Внучка Гурченко собирается пустить имущество бабушки с молотка и разобраться с «привиденими» © РИА Новости, Галина Кмит / Перейти в фотобанк Максим Галкин родился в Наро-Фоминском районе Московской области, имеет гражданство двух стран: России и Кипра. А вот на Украине артист — фигурант базы «Миротворец», где в качестве причины внесения его данный в список указано сознательное нарушение государственной границы Украины при поездках в Крым.

На свет будущий артист появился в семье генерал-полковника Александра Галкина и кандидата физико-математических наук Натальи Галкиной. Отец умер в 2002 году, мать — в 2004-м.

В 2011 году Галкин женился на певице Алле Пугачевой (она старше супруга на 24 года), с которой в 2013-м с помощью суррогатной матери у него родились двойняшки Лиза и Гарри.