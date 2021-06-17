Ведущая Лера Кудрявцева, которая в одном из эфиров своей программы «Секрет на миллион» пообщалась с певцом и бывшим возлюбленным Аллы Пугачевой Сергеем Челобановым, попала в немилость к примадонне. Об этом 16 июня написал Blitz

Кудрявцева в ходе шоу активно интересовалась у Челобанова не только подробностями его романа с Пугачевой и причинами их расставания, но и деталями интимной жизни пары. В частности, ведущая поинтересовалась, какая примадонна в постели, и очень бурно отреагировала на ответы гостя.

«Как из помойки выскакивает девушка красивая и в этой помойке начинает рыться. "Скажите, а вы спали с ней? А какая она в постели?" И это на всю страну!» — прокомментировала поведение Кудрявцевой Пугачева.

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