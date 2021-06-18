Внучка артистки Людмилы Гурченко Елена Королева объявила о намерении продать личные вещи знаменитой бабушки, а вырученные средства перечислить в благотворительный фонд. Об этом 17 июня сообщила «Комсомольская правда»

«У бабушки хорошая коллекция книг из серии «Жизнь замечательных людей», много классической литературы, есть даже книги с ее личными пометками. Люся очень интересовалась всем, что связано с театром, раскрытием образов женщин в литературе и делала соответствующие пометки. Очень много сценариев осталось рабочих. Все эти вещи бабушки несут, ее фантомную информацию, как говорят эзотерики, ее эгрегор», — рассказала Королева.

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А вот дачу Гурченко внучка выставлять на продажу не намерена, там она планирует сделать музей, где можно будет устраивать творческие вечера. Королева пожаловалась, что знакомые бабушки отговаривают ее от этой затеи, утверждая, что в строении «чувствуется злая энергия и есть привидения».

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Заслуженная артистка СССР, а также кавалер многочисленных орденов и премий Людмила Гурченко умерла в 2011 году, не застав государственный переворот на Украине и все последовавшие за Майданом события.

Все имущество артистки получила ее дочь Мария Королева, которая через несколько лет тоже умерла. Теперь на наследство Гурченко претендует супруг ее дочери. Внучка актрисы продолжает борьбу за недвижимость и обещает, что скоро в споре будет поставлена точка, а все «привидения» — выгнаны с дачи.