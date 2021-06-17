Украинская певица Анастасия Приходько, которая совсем недавно в третий раз стала мамой, но еще планирует вернуться на большую сцену, назвала суммы, которые каждый месяц тратит на жизнь. Ее слова 16 июня привел Showbiz

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Певица заявила, что единственное, на чем экономит, — это свет, так как в доме площадью 200 квадратных метров все лампочки светодиодные. При этом на покупку, например, люстры не скупятся. За нее артистке не жалко было отдать 30 тысяч гривен (80 тыс. руб.), а за фортепиано и того больше — семь тысяч долларов (500 тыс. руб.).

Питание семьи обходится примерно в 20 тысяч гривен (чуть более 50 тыс. руб.) каждый месяц, а за один поход в магазин, рассказала Приходько, может оставить там до 10 тысяч гривен (26 тыс. руб.) на одежду сыну или дочери.

Певица честно ответила, что почти никогда не смотрит на цены, поэтому в ее холодильнике всегда есть красная икра, мидии и аргентинские креветки.

«Я транжира, не умею обращаться с деньгами. Жизнь одна, и я не хочу всю свою жизнь посвятить тому, чтобы на что-то откладывать. Если я это хочу — покупаю это. Я думаю, что живу нормально и не шикую», — сказала Приходько.

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Анастасия Приходько — украинская певица, в 2009 году представляла Россию на конкурсе «Евровидение» с русско-украинской песней «Мамо».

В 2018 году исполнительница заявила о решении покинуть сцену и присоединении к команде главы партии «Батьківщина» Юлии Тимошенко. В сентябре 2019-го Приходько объявила о завершении этого сотрудничества.

Приходько является активной «патриоткой» Украины, отдельные коллеги по сцене называют ее певицей «с фашистскими взглядами».