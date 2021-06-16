Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин заявил, что певица Алла Пугачева стала выглядеть как 36 лет назад. В качестве доказательства 15 июня шоумен выложил в Instagram снимок 1985 года

На заднем сидении: Галкин показал свежее фото Пугачевой © Максим Галкин/Инстаграм

«Похоже, мы с Аллой Борисовной Пугачевой опять впадаем в молодость. Что я, что она, молодеем и скоро будем опять выглядеть так же, как в 1985 году. Дай Бог вам здоровья, Алла Борисовна, ну и мне того же самого», — написал Разин.

«Андрей Александрович, говорят, что лицо с возрастом — это наш характер. Когда мысли светлые, то и глаза лучистые», «Андрей, вас с Аллой Борисовной не узнать. Вы очень молодо выглядите», — ответили подписчики.

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Поводом к обсуждению внешности примадонны стал ее свежий снимок с супругом Максимом Галкиным, выложенный им в сеть. Фанаты артистки заметили, что на снимке она выглядит младше своего мужа, хотя по паспорту старше на 24 года.