«Малышарики у стоматолога», — гласит подпись к посту.
Многие подписчики отметили, что, судя по фото, осмотр у зубного врача оказался для детей не страшным, хотя лицо Лизы на снимке все же нельзя назвать абсолютно спокойным, как у Гарри.
«Какие смелые детки! Обычно этого кабинета все боятся», «Лиза, как всегда, на стиле», «Пришли в гости к зубной фее — смельчаки!», «Такие стиляги», «Стоматолог с техникой пришла, наверное, к деткам сама», — отреагировали фанаты Пугачевой.
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Двойняшки Лиза и Гарри родились в семье Пугачевой и Галкина в 2013 году с помощью суррогатной матери. Сейчас дети на летних каникулах, а в сентябре пойдут во второй класс. По словам Галкина, только обучение двойняшек они с женой тратят три с лишним миллиона рублей в год.