Певица украинского происхождения Наташа Королева на днях похвасталась подписчикам в Instagram, что она и ее сын Архип Глушко стали ведущими самого рейтингового музыкального канала России. Однако в ответ получила шквал критики в адрес своего наследника

«Наш творческий тандем с Архипом как ведущих музыкального чарта на канале МУЗ-ТВ оказался очень рейтинговым!!!» — написала Королева.

Лолита рассказала, почему именно ей первой доверили информацию о разводе Пугачевой и Киркорова © РИА Новости, Юрий Абрамочкин / Перейти в фотобанк Архип Глушко решил пойти по стопам матери: пробует себя в творчестве, перепевает ее песни, например «Дельфина и русалку», принимает участие в различных проектах в качестве ведущего. Однако чаще всего у зрителей это вызывает негативный отклик.

«Ну сынок прямо пафосно держится, как будто гений, а по факту ничего из себя не представляет, маман его за уши тянет», «К тому же у этого парня слабенькая вербальная коммуникация при полном отсутствии певческого и артистического таланта!», «За деньги родителей вылазят!», «Сколько пафоса в этом подростке, ужас. Как будто он Нобелевскую премию получил. Ни красоты, ни таланта, одни понты», «Совсем некрасивый мальчик», «Сын с маленькой головой, как у курицы, и огромным размером обуви», — ответили Королевой ее подписчики.

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Архип Глушко появился на свет в семье певицы Королевой и стриптизера Сергея Глушко в 2002 году, а поженились его родители в 2003-м.