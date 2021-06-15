Дания по команде из Вашингтона отозвала своё разрешение на строительство газопровода польского газопровода Baltic Pipe потому что, немцы договорились о том, что Германия станет главным газораспределительным хабом Европы, а США будут контролировать этот хаб. Об этом рассказал американист Дмитрий Дробницкий в интервью изданию Украина.ру

Дмитрий Дробницкий: кто он © Нина Зотина Збигнев Рау заявил, что Германия для сотрудничества с Россией по «Северному потоку — 2» принесла в жертву ценности свободного мира. Дипломат также посетовал, что американский лидер Джо Байден не посоветовался с Польшей и ее соседями, прежде чем отказаться от введения санкций против оператора газопровода Nord Stream 2 AG.

Эксперт отметил, что несмотря на относительно небольшие объемы, за счет Baltic Pipe можно было бы диверсифицировать рынок, однако проблема заключается в том, что в либерально-мировом порядке о диверсификации рынка речи не идёт, и никакой конкуренции быть не должно.

«Это не входит даже в модель рынка, как её понимают в Демократической партии США. Демократическая партия США понимает только международное разделение труда: как глобальное начальство сказало, кто будет производить всё от газа до оливок, так и есть. И в этом плане один трубопровод в Германии, где у власти находятся «зелёные», а это прямо филиал Демпартии США, партия прямо под прямым управлением находится», — констатировал Дробницкий.

Собеседник издания добавил, что отдельные представители американской элиты окажут Польше моральную поддержку, но своих решений относительно газопровода менять не будут.

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