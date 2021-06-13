Украинская певица Анастасия Приходько предложила подписчикам сыграть в «Правду или ложь». Суть игры состоит в том, что известный человек пишет десять фактов из своей жизни, три из которых - вранье, а фолловеры должны отгадать, что именно правда, а что нет. Ответы, а заодно и признания артистка разместила в Instagram 10 июня

При чем тут Гордон?: фанат ведущей-протеже Зеленского взломал ее страницу и выложил в сеть личные фото © r.a.f.i.k_official/Инстаграм

«В 16 лет меня избили трое парней и от последнего удара я ударилась виском о кирпич, и меня забрали в психиатрическую больницу с жутким сотрясением, откуда ночью от страха я сбежала», — поделилась еще одним воспоминанием певица.

Призналась Приходько и в том, что успела поработать стриптизершей, правда всего два дня, а еще — о неудавшейся попытке изнасилования, когда ей удалось сбежать от троих агрессивно настроенных молодых людей.

«В свое время я хотела сменить пол, ибо думала, что я жутко некрасивая и уродливая», — сказала Приходько.

Сейчас певица замужем и не так давно стала матерью уже в третий раз. Кстати, несколько дней назад она призналась, что испытывала во время третьей беременности такой сильный страх за свою жизнь, что даже в тайне от мужа составила завещание.

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Анастасия Приходько — украинская певица, в 2009 году представляла Россию на конкурсе «Евровидение» с русско-украинской песней «Мамо».

В 2018 году исполнительница заявила о решении покинуть сцену и присоединении к команде главы партии «Батьківщина» Юлии Тимошенко. В сентябре 2019-го Приходько объявила о завершении этого сотрудничества.

Приходько является активной «патриоткой» Украины, отдельные коллеги по сцене называют ее певицей «с фашистскими взглядами».