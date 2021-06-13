Прирост заболеваемости коронавирусом в России в последнее время обеспечивает в первую очередь Москва. Так, за последние сутки число ежедневно выявляемых зараженных в целом по России увеличилось на 1 тыс. 213 человек, а в Москве за этот же период — на 1 тыс. 3 человека
«За сутки с коронавирусом госпитализированы 1 573 человека. На ИВЛ находятся 506 человек с этим диагнозом», — сказано в сообщении центра.
Между тем еще вчера заммэра Москвы и руководитель столичного оперштаба Анастасия Ракова сообщила, что в столице заполнено 78% больничных коек для больных коронавирусом.
Всего их, по ее словам, развернуто около 14 тыс, 78% от которых это примерно 10 920 койкомест. Получается, что свободным на 12 июня оставались 3,1 тыс.
Фактически за одни сутки была заполнена половина еще вчера остававшихся свободными мест.
О числе выписавшихся из больниц за последние сутки не сообщается, известно только общее число выздоровевших, вместе с теми, кто лечился дома: за сутки таковых было 3 тыс. 38 человек.
Можно только предположить, сколько из них освободили больничные койки. Например, если взять общее число активных больных — 120 тыс. человек, то 14 тыс. госпитализированных это примерно 11,6%.
Если допустить, что число госпитализированных и «домашних» больных среди выздоровевших распределяется примерно в той же пропорции (хотя лечение в больнице как правило более длительное, так как туда попадают с наиболее тяжелыми случаями), то получается, что из 3038 победивших болезнь примерно 350 человек освободили места в больнице.
Таким образом, можно предположить, что количество свободных «ковидных» койкомест в Москве уменьшилось за сутки на 1200, а свободными остаются примерно 1900 мест.
Если темпы распространения инфекции остановить не удастся, то уже через два дня больницы будут переполнены. Ввод еще двух тыс. дополнительных койкомест, о чем 12 июня говорила Ракова, отсрочит это всего на два дня.
В связи с этим понятны экстренные меры московской мэрии по недельному карантину и усилению контроля за соблюдением масочно-перчаточного режима, а также стимуляция граждан делать прививки при помощи лотереи, в которой в ближайший месяц среди новопривившихся будут разыграны 20 автомобилей стоимостью по 1 млн рублей.