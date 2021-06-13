За сутки в Москве были госпитализированы 1 573 человека с COVID-19, сообщил столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом 13 июня

Прирост заболеваемости коронавирусом в России в последнее время обеспечивает в первую очередь Москва. Так, за последние сутки число ежедневно выявляемых зараженных в целом по России увеличилось на 1 тыс. 213 человек, а в Москве за этот же период — на 1 тыс. 3 человека

«За сутки с коронавирусом госпитализированы 1 573 человека. На ИВЛ находятся 506 человек с этим диагнозом», — сказано в сообщении центра.

Рост заболеваемости: Коронавирус-мутант обнаружен в Москве © РИА Новости, Владимир Песня / Перейти в фотобанк Анастасия Ракова сообщила, что в столице заполнено 78% больничных коек для больных коронавирусом.

Всего их, по ее словам, развернуто около 14 тыс, 78% от которых это примерно 10 920 койкомест. Получается, что свободным на 12 июня оставались 3,1 тыс.

Фактически за одни сутки была заполнена половина еще вчера остававшихся свободными мест.

О числе выписавшихся из больниц за последние сутки не сообщается, известно только общее число выздоровевших, вместе с теми, кто лечился дома: за сутки таковых было 3 тыс. 38 человек.

Можно только предположить, сколько из них освободили больничные койки. Например, если взять общее число активных больных — 120 тыс. человек, то 14 тыс. госпитализированных это примерно 11,6%.

Москва обновила декабрьский рекорд по коронавирусу © РИА Новости, Владимир Песня / Перейти в фотобанк

Таким образом, можно предположить, что количество свободных «ковидных» койкомест в Москве уменьшилось за сутки на 1200, а свободными остаются примерно 1900 мест.

Если темпы распространения инфекции остановить не удастся, то уже через два дня больницы будут переполнены. Ввод еще двух тыс. дополнительных койкомест, о чем 12 июня говорила Ракова, отсрочит это всего на два дня.

В связи с этим понятны экстренные меры московской мэрии по недельному карантину и усилению контроля за соблюдением масочно-перчаточного режима, а также стимуляция граждан делать прививки при помощи лотереи, в которой в ближайший месяц среди новопривившихся будут разыграны 20 автомобилей стоимостью по 1 млн рублей.