Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о необходимости ускорить темпы вакцинации от коронавируса в Москве и озвучил меры по стимуляции граждан

Прирост заболеваемости коронавирусом в России в последнее время обеспечивает в первую очередь Москва. Так, за последние сутки число ежедневно выявляемых зараженных в целом по России увеличилось на 1 тыс. 213 человек, а в Москве за этот же период — на 1 тыс. 3 человека

Собянин полагает, что если в ближайшие дни проявить ответственность и дисциплину, то удастся прервать большинство цепочек заражения коронавирусом и снизить темпы распространения заболевания.

«Но это лишь временное решение. Чтобы избежать новых ограничений и добиться устойчивого улучшения ситуации, необходимо существенно ускорить вакцинацию от COVID-19», — написал он в своем блоге.

Москва обновила декабрьский рекорд по коронавирусу © РИА Новости, Владимир Песня / Перейти в фотобанк

Среди сделавших первую прививку с 14 июня по 11 июля будет разыграно по пять автомобилей стоимостью около 1 млн рублей еженедельно — всего 20 машин.