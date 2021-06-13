Прирост заболеваемости коронавирусом в России в последнее время обеспечивает в первую очередь Москва. Так, за последние сутки число ежедневно выявляемых зараженных в целом по России увеличилось на 1 тыс. 213 человек, а в Москве за этот же период — на 1 тыс. 3 человека
Собянин полагает, что если в ближайшие дни проявить ответственность и дисциплину, то удастся прервать большинство цепочек заражения коронавирусом и снизить темпы распространения заболевания.
«Но это лишь временное решение. Чтобы избежать новых ограничений и добиться устойчивого улучшения ситуации, необходимо существенно ускорить вакцинацию от COVID-19», — написал он в своем блоге.
Собянин также рассказал, что Москва запускает программу стимулирования вакцинации от коронавируса для граждан старше 18 лет.
Среди сделавших первую прививку с 14 июня по 11 июля будет разыграно по пять автомобилей стоимостью около 1 млн рублей еженедельно — всего 20 машин.