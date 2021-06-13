За последние сутки в Москве выявили 7 тыс. 704 больных COVID-19, что на одну тысячу и три человека больше, чем днем ранее, когда сообщалось о 6 тыс. 701 тыс. случаях заражения.
Что интересно, по всей России число выявленных зараженных за эти сутки выросло примерно так же — на одну тысячу 213 человек, что позволяет говорить о резком ухудшении московских показателей по сравнению с общероссийскими.
Судя по всему, вследствие этого будет усилен масочный режим в российской столице. С 15 июня будет задействовано максимально возможное количество контролеров на всех участках метро, а также в наземном и железнодорожном транспорте, которые будут штрафовать нарушителей масочного-перчаточного режима.
Общее количество выявленных в Москве случаев коронавируса по состоянию на 13 июня составило 1 млн 234 тыс. 717.