Свыше 7,7 тыс. случаев коронавирусной инфекции зафиксировано в Москве за прошедшие сутки, что является максимумом с 26 декабря, следует из обнародованных 13 июня данных оперативного штаба по контролю ситуации с COVID-19

За последние сутки в Москве выявили 7 тыс. 704 больных COVID-19, что на одну тысячу и три человека больше, чем днем ранее, когда сообщалось о 6 тыс. 701 тыс. случаях заражения.

Что интересно, по всей России число выявленных зараженных за эти сутки выросло примерно так же — на одну тысячу 213 человек, что позволяет говорить о резком ухудшении московских показателей по сравнению с общероссийскими.

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Общее количество выявленных в Москве случаев коронавируса по состоянию на 13 июня составило 1 млн 234 тыс. 717.