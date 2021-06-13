Ранее президент Александр Лукашенко заявлял, что Владимир Путин и Джо Байден могут встретиться в Минске для того, чтобы обсудить Белоруссию. Глава государства также отметил, что американское руководство не владеет данными о ситуации в республике.
Эксперт отметил, что эта тема будет подниматься лишь для галочки.
«Вообще все разговоры про Лукашенко бессмысленны, потому что американцы не могут ничего такого интересного Путину сказать о Лукашенко, чтобы он отреагировал как-то иначе, чем он обычно реагирует», — указал Акопов.
На этой встрече обсуждаться может что угодно — от Ирана и Кореи до ракет и разоружения, но это не значит, что по каким-то из этих тем будут достигнуты договоренности, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.