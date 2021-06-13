Президент США Джо Байден на встрече с российским лидером Владимиром Путиным затронет тему Белоруссии, но аккуратно и особо не давя, поскольку давление только подталкивает к преобразованию Союзного государства в единое государство. Об этом рассказал обозреватель РИА Новости Петр Акопов в интервью изданию Украина.ру

Петр Акопов: Россия борется за всю Украину, а не только за Донбасс © Facebook, Петр Толстой Александр Лукашенко заявлял, что Владимир Путин и Джо Байден могут встретиться в Минске для того, чтобы обсудить Белоруссию. Глава государства также отметил, что американское руководство не владеет данными о ситуации в республике.

Эксперт отметил, что эта тема будет подниматься лишь для галочки.

«Вообще все разговоры про Лукашенко бессмысленны, потому что американцы не могут ничего такого интересного Путину сказать о Лукашенко, чтобы он отреагировал как-то иначе, чем он обычно реагирует», — указал Акопов.

На этой встрече обсуждаться может что угодно — от Ирана и Кореи до ракет и разоружения, но это не значит, что по каким-то из этих тем будут достигнуты договоренности, заключил собеседник издания.

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