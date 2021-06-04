Украинская певица Анастасия Приходько, несколько месяцев назад ставшая мамой в третий раз, призналась, что последняя беременность протекала настолько сложно, что артистка даже решила в тайне от всех составить завещание. Об этом она рассказала у себя в Instagram 3 июня

«Я помню, как я рыдала на 5-м месяце беременности, закрывшись в ванной. В тот день я составила завещание, о котором никому не сказала, даже мужу. Просто оставила нотариусу его номер и сказала: "Если я умру, вы знаете, что делать"», — написала исполнительница.

«Вся эта ситуация с карантином и болезнью, от которой умирают тысячи людей. Плюс я только начала морально восстанавливаться после политической истории. Моя карьера певицы на полном стопе, а с малышом на руках что-либо делать еще сложнее», — вспомнила Приходько.

Этим постом певица решила настроить своих поклонниц на то, что ситуации в жизни бывают сложные, но всегда находится выход, совсем не радостной может быть и беременность, но результат стоит того.

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Анастасия Приходько — украинская певица, в 2009 году представляла Россию на конкурсе «Евровидение» с русско-украинской песней «Мамо».

В 2018 году исполнительница заявила о решении покинуть сцену и присоединении к команде главы партии «Батьківщина» Юлии Тимошенко. В сентябре 2019-го Приходько объявила о завершении этого сотрудничества.

Приходько является активной «патриоткой» Украины, отдельные коллеги по сцене называют ее певицей «с фашистскими взглядами».