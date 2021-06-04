«Я помню, как я рыдала на 5-м месяце беременности, закрывшись в ванной. В тот день я составила завещание, о котором никому не сказала, даже мужу. Просто оставила нотариусу его номер и сказала: "Если я умру, вы знаете, что делать"», — написала исполнительница.
Она поделилась с подписчиками, что третья беременность далась ей очень трудно, а пандемия только подливала масла в огонь, заставляя ежеминутно беспокоится, не заразится ли кто-то из ее родных коронавирусом.
«Вся эта ситуация с карантином и болезнью, от которой умирают тысячи людей. Плюс я только начала морально восстанавливаться после политической истории. Моя карьера певицы на полном стопе, а с малышом на руках что-либо делать еще сложнее», — вспомнила Приходько.
Этим постом певица решила настроить своих поклонниц на то, что ситуации в жизни бывают сложные, но всегда находится выход, совсем не радостной может быть и беременность, но результат стоит того.
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Анастасия Приходько — украинская певица, в 2009 году представляла Россию на конкурсе «Евровидение» с русско-украинской песней «Мамо».
В 2018 году исполнительница заявила о решении покинуть сцену и присоединении к команде главы партии «Батьківщина» Юлии Тимошенко. В сентябре 2019-го Приходько объявила о завершении этого сотрудничества.
Приходько является активной «патриоткой» Украины, отдельные коллеги по сцене называют ее певицей «с фашистскими взглядами».