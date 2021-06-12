Джо Байден фактически сообщил Владимиру Зеленскому, что он может не волноваться и что его, наверное, примут, после того как он поговорит Владимиром Путиным и со всей Европой. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.ру

Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

Зеленский и украинское руководство поступают глупо из-за того, что переживают по этому поводу уже сейчас, так как их судьба будет решаться на встрече Путина и Байдена вне зависимости от того, встретятся или не встретятся с Зеленским до этого саммита, подчеркнул эксперт.

«Байден сказал: "Ты не беспокойся, дурак ты эдакий, никто тебя на улицу пока не выбросил вместе с твоей Украиной. Встречусь с Путиным, поезжу по Европе, вернусь, и, если будет необходимость, я тебя приму в Белом доме в июле. А пока сиди и не подпрыгивай"», — уточнил Ищенко.

Если стороны не договорятся, то США продолжат прежнюю политику давления, опять на каждом шагу будут к месту и не к месту поминать Украину, и тогда у Зеленского все будет хорошо, а если же договорятся, то в зависимости от того, в какую часть мира Украину вписали, так с ней и будут разбираться, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.