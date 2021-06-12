Встреча между президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом станет прощупыванием личного человеческого настроя собеседника, потому что их позиции и так всем известны. Об этом рассказал обозреватель РИА Новости Петр Акопов в интервью изданию Украина.ру

Петр Акопов: кто он © Facebook, Николай Лебедев Владимиром Зеленским пообещал, что поговорит с российским коллегой Владимиром Путиным о суверенитете Украины. В ходе разговора Байден заверил Зеленского, что Соединенные Штаты отстаивают украинскую государственность, а также заявил, что пригласит его в Белый дом в течение текущего лета.

Эксперт считает, что Байден будет пытаться показать, что он жесткий парень, за которым стоит мощь единого Запада, а Путин будет бить на эти точки узкие, показывая, где нет никакого единого фронта, и всячески подначивать Байдена на то, что у него нет такой армии, которую он изображает.

«Та же Украина — тоже часть американо-российской повестки, но она будет посвящена преимущественно психологическому прощупыванию друг друга, потому что у них был только один опыт встречи за 20 лет знакомства (хотя знакомство очень формальное) — в Москве в 2011 году. И проговорили полтора-два часа, и это был нехороший разговор», — указал Акопов.

То знакомство было тяжелым, и сейчас они попытаются познакомиться еще раз, поговорить, понять соперника, причем обсуждаться может что угодно — от Ирана и Кореи до ракет и разоружения, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.