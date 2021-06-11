Исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола единогласно утвердил слоганы националистов «Слава Украине!» и «Героям Слава!» официальными футбольными символами Украины. Об этом 11 июня сообщил президент УАФ Андрей Павелко в Facebook

Как ранее объяснил политический обозреватель Владимир Корнилов, историческая наука, в том числе европейская, признает, что лозунг «Слава Украине!» изобрели члены «Союза украинских фашистов», позднее вошедшие в состав Организации украинских националистов, сотрудничавшей с гитлеровской Германией.

Павелко отметил, что за инициативу о футбольных символах Украины проголосовали все 45 членов исполкома. Официальный статус также получили слозунги «Слава Украине!» и «Героям Слава!». Также утвердили большой герб — карта Украины с российским Крымом с трезубцем в центре.

Фашизация футбола. Откуда на самом деле появился лозунг «Слава Украине!» © AP, Sergiy Kozin Мария Захарова ранее назвала «обманкой» изображение карты Украины с Крымом.

Депутат Госдумы России Дмитрий Свищев призвал УЕФА запретить новую украинскую футбольную форму.

УЕФА проанализировала новую форму сборной Украины после запроса со стороны РФС и обязала убрать с нее надпись «Героям слава!».

Утверждалось, что карта Украины на форме не нарушает правил, поскольку ООН признает соответствующие границы государства. Слоган «Слава Украине» также останется на экипировке, поскольку, по мнению УЕФА сам по себе может рассматриваться как неполитический.

Чемпионат Европы-2020 перенесли на 2021 год из-за пандемии. Евро-2020 начнется 11 июня. Турнир будет проходить в разных городах, в частности в Санкт-Петербурге.

На Евро-2020 Украина сыграет в группе с Нидерландами (13 июня, Амстердам), Северной Македонией (17 июня, Бухарест) и Австрией (21 июня, Бухарест).