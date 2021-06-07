Лозунг «Слава Украине» был признан фашистским не только русскими исследователями, но и видными европейскими учеными, рассказал политический обозреватель Владимир Корнилов на своей странице в Facebook 7 июня

Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) ранее одобрил форму сборной Украины с лозунгом «слава Украине — героям слава» «в соответствии с применимыми правилами в отношении экипировки».

Однако в самом фундаментальном труде о лидере украинских националистов Степане Бандере его автор, немец с польскими корнями Гжегош Россолински-Либе, прямо указывает на связь Организации украинских националистов и их любимого лозунга с фашизмом

«Среди организаций, члены которых вошли в ОУН был Союз украинских фашистов, СУФ, который изобрел фашистское приветствие "Слава Украине!"», — привел Корнилов цитату из книги Россолински-Либе.

Корнилов выразил надежду на то, что никто не будет утверждать, что Союз украинских фашистов не имел отношения к фашизму.

Он также полагает, что необходимо постоянно рассказывать Европе о фашистских корнях современной Украины.

Ранее посольство Соединенных Штатов Америки на Украине публично поддержало решение Украинской ассоциации футбола разместить на форме фашистский лозунг «слава Украине — героям слава».

Следует отметить, что США и Украина — единственные страны, которые традиционного голосуют против резолюции по борьбе с героизацией нацизма и неонацизма, ежегодно принимаемой подавляющим большинством голосов на Генассамблее ООН.