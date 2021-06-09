Украинский врач-педиатр Евгений Комаровский дал подписчикам практические рекомендации по поведению во время грозы. Советы медик оставил в Instagram 8 июня

Летний рацион: медики предостерегли украинцев от суши и кофе © CC0, Pixabay

«Дальше что важно: не бегайте, идите спокойно! И избегайте открытых мест, то есть никаких полей, полян, опушки леса, пляжа, это не ваше, надо прятаться. Автомобиль — это одно из самых безопасных мест, четыре резиновых колеса — идеальная защита, проще говоря, прятаться в автомобиле просто замечательно», — рекомендовал он.

Крайне важно, уточнил медик, не подходить близко к мокрым стенам, металлическим ограждениям и линиям электропередачи. Особо опасны также одиноко стоящие деревья и столбы, заверил Комаровский, а вот людям лучше рассредоточится, это уменьшает шансы на попадание молнии в человека.

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Синоптики прогнозируют, что ливни, грозы, а местами даже град сохранятся почти на всей территории Украины в течение ближайшей недели.