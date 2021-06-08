В Украинском гидрометцентре дали прогноз на ближайшие сутки. По расчетам специалистов, жителей страны ждет неприятная и местами даже опасная погода, но в то же время постепенно будет становится все теплее. Такую новость 8 июня опубликовало агентство РБК-Украина

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На юге страны дожди могут превратиться в ливни, причем с градом, днем до +25, ночью — от +12. Примерно такая же картина будет в центре и северных регионах, в том числе в Киеве: суточные колебания температуры ограничатся теми же пределами, что и на юге, а вот осадки будут не столь сильными и угрожающими.