На востоке Украины специалисты в ближайшее время ожидают осадки с грозами, причем не закончатся они даже ночью. Температура воздуха будет колебаться от +11 до +23 градусов.
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На юге страны дожди могут превратиться в ливни, причем с градом, днем до +25, ночью — от +12. Примерно такая же картина будет в центре и северных регионах, в том числе в Киеве: суточные колебания температуры ограничатся теми же пределами, что и на юге, а вот осадки будут не столь сильными и угрожающими.