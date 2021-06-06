Новой площадкой для переговоров по Донбассу может стать Турция. Об этом заявил экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире телеканала «Украина 24» 5 июня

«Я напомню, что формально "минского формата" не существует, есть Трехсторонняя контактная группа, которая просто по решению находилась некоторое время в Минске. Поэтому никакой географической привязки здесь нет. Что касается нового места, а 100% от Минска нужно отказаться, я считаю, что мы это уже сделали, нужно только жестко это сказать», — сказал Климкин.

По его мнению, существует два возможных варианта: первый — это страны, для которых не нужно делать исключения в случае санкций в отношении российской стороны. Это, по словам Климкина, могут быть Турция или Сербия.

Бег по кругу: что представляет собой новый украинский план по Минским соглашениям © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

По словам экс-министра, также обсуждается такой вариант, как Польша, но, отметил он, «Кремль на это на сегодня не пойдет».

На вопрос, приемлем ли для Украины Белград, Климкин ответил, что это не лучшая опция, и Стамбул был бы более приемлемым вариантом.

Война в Донбассе продолжается уже семь лет. Переговоры об урегулировании конфликта велись в Трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), где присутствовали представители ДНР и ЛНР. Однако Украина заявила, что необходимо выбрать другую площадку, и приезжать в Минск больше не намерена.