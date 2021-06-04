Верховная Рада Украины приняла закон, предусматривающий ограничение оборота полиэтиленовых пакетов в розничной торговле, заведениях общепита и сфере услуг с января 2022 года. Как будет происходить отказ и какие штрафы предусмотрены, 4 июня написал УНИАН

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По завершению указанного срока предприятия начнут штрафовать. Первое нарушение обойдется в 1,7-3,4 тыс. грн (4,5-9 тыс. руб.), повторное — в 3,4-8,5 тыс. грн (9-22,6 тыс. руб.).

За склонение потребителя к приобретению пакета предусмотрен штраф до 17 тыс. грн (45 тыс. руб.), а если полиэтиленовое принуждение повторится, то до 34 тыс. грн (90 тыс. руб.).

Взамен привычным пакетам производители должны будут предложить клиентам альтернативы: бумажные мешки, матерчатые сумки, авоськи и биоразлагаемые пакеты. Производство последних, кстати, власти страны призывали стимулировать, вот только каким образом — пока не уточнили.

Кстати, про материальную ответственность потребителей за использование пакетов в законе тоже ничего не говорится. Украинские пользователи уже высказались на этот счет, пошутив что пора учиться у бабушек пакеты стирать.

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Отказ от пакетов украинцы взяли с Европы, там соответствующая инициатива была инициирована примерно 10 лет назад, а в 2018 году ее дополнили отказом от пластиковой посуды, соломинок, ватных палочек и тому подобного. Полный запрет должен заработать в 2021 году.