Украинская певица Анастасия Приходько, несколько месяцев назад ставшая в третий раз мамой, предложила поклонникам угадать, к каким процедурам красоты она прибегала. Соответствующие посты артистка разместила в Instagram 2 и 3 июня

«Я бы сам»: Чумаков объяснил поведение Лорак, обвинившей Меладзе в харассменте © РИА Новости, Андрей Александров / Перейти в фотобанк

«Итак, знатоки-эксперты. Мне 34. На фото исключительно коррекция светотени (экспозиция и контраст). Никаких фотошопов. Что я делала со своим лицом??? Ваши варианты», — поинтересовалась певица у подписчиков.

«Бровки скорректировали», «Пилинг», «Патчи под глаза», «Брови нарисовала», «Гиалуронкой кололи лицо и губы, брови сделанные», «Тут явно физкультура для лица», — предположили фолловеры.

В следующем посте знаменитость опубликовала ответ на свой вопрос, заявив, что предпочитает «стареть естественно», хотя, возможно, в будущем и прибегнет к каким-либо процедурам.

«Итак, все по-честному, как и обещала. Что я делала со своим лицом? Ничего! Знаю, найдутся, кто скажет "ой, не надо лапшу на уши" — серьезно, вы ж знаете меня, я за свои слова всегда в ответе! Никаких ботоксов, подтяжек и растяжек на мне сейчас нет. Губы тоже не колола! Хотя очень хочу подправить асимметрию со временем. Ну нет в мире женщины, которая будет всегда довольна собой», — резюмировала певица.

При этом Приходько подчеркнула, что не осуждает тех, кто решил серьезно изменить внешность с помощью косметологов и пластических хирургов.

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Анастасия Приходько — украинская певица, в 2009 году представляла Россию на конкурсе «Евровидение» с русско-украинской песней «Мамо».

В 2018 году исполнительница заявила о решении покинуть сцену и присоединении к команде главы партии «Батьківщина» Юлии Тимошенко. В сентябре 2019-го Приходько объявила о завершении этого сотрудничества.

Приходько является активной «патриоткой» Украины, отдельные коллеги по сцене называют ее певицей «с фашистскими взглядами».