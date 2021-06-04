Имя депутата автор фото не назвал, предложив пользователям изучить переписку и самим разобраться в истории. На экране видно, что собеседник парламентария обращается к нему по поводу интриг, плетущихся вокруг перевыборов.
«Так что мы увидим интересную игру вокруг перевыборов. Утки уже запускаются, и понятно, что выгодны они всем, кто сегодня называет себя оппозиционером», — говорится в сообщении.
В ответ хозяин телефона предлагает своему собеседнику определиться, где в этот раз лучше пообедать:
«Сегодня в Корчме Рабиновича японский день», — написал парламентарий.
«Харакири себе сделают?», «Как говорится, Рабинович в деталях», «Украинский депутат — это пожрать, пос*ать, потр**аться», «Летят утки, летят утки и два гуся…», «Как говорили в одной передаче: лучше не знать, во что заворачивают суши в японском ресторане Рабиновича», «Слуги народа хуже Рабиновича», «На сцене будет ирландский балет карликов-геев и французский хор коренных американцев», — отреагировали пользователи.
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Вообще депутаты ВР очень любят заниматься отстраненными делами во время проведения сессий. Самое безобидное, что они в это время делают — играют в интеллектуальные игры в смартфонах, но чаще народные избранники занимаются куда более приятными делами: ведут интимную переписку и планируют досуг.