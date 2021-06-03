Проект закона имеет название «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительную экономическую или политическую вес в общественной жизни (олигархов)».
«Разработан с целью определения правовых и организационных основ функционирования системы предотвращения угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительную экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов) и связанных с ними лиц, содержания и порядка применения соответствующих мер реагирования», — говорится в документе.
Целью закона является преодоление конфликта интересов, вызванного слиянием политиков, медиа и крупного бизнеса «во избежание случаев манипулирования сознанием граждан умышленно искаженной информации для получения доступа к ресурсам, надлежащих на праве собственности украинскому народу».
Олигархом в законе называется лицо, которое участвует в политической жизни, имеет значительное влияние на средства массовой информации, а также является конечным бенефициарным владельцем (контроллером) субъекта хозяйствования «естественных монополий».
При этом сумма активов такого гражданина, указано в законопроекте, превышает один миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января текущего года — 2,270 млрд гривен (около 5,7 млрд рублей).
Расчет стоимости активов осуществляется в совокупности с размерами активов лица и субъектов хозяйствования, где оно выступает бенефициаром. При расчете стоимости таких активов не учитываются активы, принадлежащие лицу в средствах массовой информации.
Решение о признании лица олигархом на Украине принимается Советом национальной безопасности и обороны Украины на основании представления Кабинета министров, члена СНБО, Национального банка Украины, Службы безопасности Украины или Антимонопольного комитета Украины.