Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады проект закона о статусе олигархов. Документ обнародован 2 июня на сайте парламента

Час олигарха. Закончился?

«Разработан с целью определения правовых и организационных основ функционирования системы предотвращения угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительную экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов) и связанных с ними лиц, содержания и порядка применения соответствующих мер реагирования», — говорится в документе.

Целью закона является преодоление конфликта интересов, вызванного слиянием политиков, медиа и крупного бизнеса «во избежание случаев манипулирования сознанием граждан умышленно искаженной информации для получения доступа к ресурсам, надлежащих на праве собственности украинскому народу».

Олигархом в законе называется лицо, которое участвует в политической жизни, имеет значительное влияние на средства массовой информации, а также является конечным бенефициарным владельцем (контроллером) субъекта хозяйствования «естественных монополий».

При этом сумма активов такого гражданина, указано в законопроекте, превышает один миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января текущего года — 2,270 млрд гривен (около 5,7 млрд рублей).

Расчет стоимости активов осуществляется в совокупности с размерами активов лица и субъектов хозяйствования, где оно выступает бенефициаром. При расчете стоимости таких активов не учитываются активы, принадлежащие лицу в средствах массовой информации.

Решение о признании лица олигархом на Украине принимается Советом национальной безопасности и обороны Украины на основании представления Кабинета министров, члена СНБО, Национального банка Украины, Службы безопасности Украины или Антимонопольного комитета Украины.