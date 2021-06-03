«Нет особых установок для жен президентов, нет кодекса и формализацизации моей работы», — заявила Зеленская на встрече с бизнесменами.
Зеленская рассказала, что когда «вступила в должность», в прямом смысле слова не знала за что хвататься, потому что предыдущая первая леди Марина Порошенко не то что «не передала ей дела», а даже не встретилась с ней.
«От тебя ожидают всего. Ты должна решить все вопросы, особенно в гуманитарном секторе. Когда мы что-то делаем, то я получаю большое количество комментариев, что нужно. Ты проходишь в здание офиса президента и там никому не нужен и, в принципе, тебя там никто не ждет. Только президент ждет и всегда рад видеть», — сказала Зеленская.
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«Мне бы хотелось, чтобы после меня осталась структура, возможно, на базе Офиса президента, которая поможет в работе всем остальным, кто придет после меня. Чтобы было понятно, куда ты попал, есть помощники и есть кому отвечать на запросы и письма», — рассказала Зеленская, уточнив, что в ее команде уже есть трое человек.
Первая леди назвала также основные направления работы, которыми будет заниматься ее команда: культурная дипломатия, реформа питания в школах, реализация проектов по безбарьерной среде и сопровождение президента.