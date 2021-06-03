Супруга лидера Украины Владимира Зеленского Елена Зеленская заявила, что планирует создать на базе Офиса президента Офис первой леди, который позже «завещает» своей преемнице. Об этом 3 июня жена главы государства сообщила на встрече с Европейской Бизнес Ассоциацией (ЕБА)

«Нет особых установок для жен президентов, нет кодекса и формализацизации моей работы», — заявила Зеленская на встрече с бизнесменами.

Зеленский хочет отстроить тысячу новых объектов в 2021 году © Украина.Ру Марина Порошенко не то что «не передала ей дела», а даже не встретилась с ней.

«От тебя ожидают всего. Ты должна решить все вопросы, особенно в гуманитарном секторе. Когда мы что-то делаем, то я получаю большое количество комментариев, что нужно. Ты проходишь в здание офиса президента и там никому не нужен и, в принципе, тебя там никто не ждет. Только президент ждет и всегда рад видеть», — сказала Зеленская.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ДОЖДИ ЮПИТЕРА И РАСКАЛЕННЫЙ МЕСЯЦ МАРСА: УКРАИНСКИЙ АСТРОЛОГ ДАЛ ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЛЕТО-2021.

«Мне бы хотелось, чтобы после меня осталась структура, возможно, на базе Офиса президента, которая поможет в работе всем остальным, кто придет после меня. Чтобы было понятно, куда ты попал, есть помощники и есть кому отвечать на запросы и письма», — рассказала Зеленская, уточнив, что в ее команде уже есть трое человек.

Первая леди назвала также основные направления работы, которыми будет заниматься ее команда: культурная дипломатия, реформа питания в школах, реализация проектов по безбарьерной среде и сопровождение президента.