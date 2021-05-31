Бизнесмен Олег Винник официально заявил, что больше не состоит в браке. Слова артиста 31 мая привел Starhit

«Хотелось как лучше, получилось как всегда»: Королева в день рождения удивила фотографией © Наташа Королева/Инстаграм

«До встречи с тобой в моем мире было одно Рождество, которое в Болгарии празднуют 25 декабря. Теперь в нашей совместной жизни в два раза больше праздников и хорошего настроения», — писала девушка в своих соцсетях еще в январе.

Однако отношения продлились недолго, уже в марте пара рассталась, а 31 мая Винник сообщил, что открыт к новой жизни.

«Официально разведен!» — написал предприниматель в сети.

Более того, мужчина не скрывает, что встретил новую любовь, демонстрируя совместные фото в сети.

«Да пусть хоть с кем встречается, лишь бы отстал от меня. Мне только жаль свои вещи», — написала уже бывшая супруга Винника.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: НИКАКИХ РАЗВЕДЕНОК: УКРАИНСКИЙ «ПОВЕЛИТЕЛЬ ВОЛЧИЦ» РАСКРЫЛ СЕКРЕТ УСПЕХА У ЖЕНЩИН.

Бизнесмен Олег Винник — полный тезка самого высокооплачиваемого украинского певца, которого еще называют «повелителем волчиц» из-за любви к разведенным дамам среднего возраста.

Оба мужчины являются завидными женихами, однако артист скрывает подробности своей личной жизни, хотя его имя все чаще стало появляться в новостных лентах в связи с тем, что мужчина якобы нашел молодую замену своей супруге.