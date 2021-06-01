«Все украинские интервью, любые — за все есть свой гонорар», — процитировали журналисты слова Найник.
Представители СМИ подчеркнули, что при этом вокалистка попросила согласовывать с ней все вопросы. Примечательно, что интервью с экс-«ВИА Грой» все же вышло, что говорит о том, что ей все же заплатили.
Также журналисты умолчали, что практически все артисты, все зависимости от того, гражданами какой страны они являются, просят за свое участие в той или иной передаче гонорар.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: «МЕНЯ СКУКОЖИЛО»: ЭКС-«ВИА ГРА» ВСЛЕД ЗА ЛОРАК ОБВИНИЛА МЕЛАДЗЕ В ДОМОГАТЕЛЬСТВАХ.
В апреле украинская певица Ани Лорак заявила, что продюсер Константин Меладзе предлагал ей нерабочие отношения в обмен на продвижение по карьерной лестнице.
Слова артистки возмутили общественность, исполнительницу обвинили во лжи, и позже она заявила, что «не это имела в виду», а просто «журналисты все перекрутили». Однако аналогичное обвинение Меладзе в харассменте прозвучало еще и от украинской певицы Оли Поляковой и экс-«ВИА Гры» Найник, которые от своих слов пока не отказываются.