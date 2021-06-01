Украинские журналисты заявили, что экс-солистка группы «ВИА Гра» Татьяна Найник потребовала с них 100 тысяч рублей (примерно 37 тыс. гривен) за интервью. Такая информация прозвучала 1 июня в программе «Открытие» канала Kyiv Live

«Все украинские интервью, любые — за все есть свой гонорар», — процитировали журналисты слова Найник.

Представители СМИ подчеркнули, что при этом вокалистка попросила согласовывать с ней все вопросы. Примечательно, что интервью с экс-«ВИА Грой» все же вышло, что говорит о том, что ей все же заплатили.

Также журналисты умолчали, что практически все артисты, все зависимости от того, гражданами какой страны они являются, просят за свое участие в той или иной передаче гонорар.

Недостаточно инвестировал в старость: Пенсионный фонд подал в суд на мужа Пугачевой © Алла Пугачева/Инстаграм «МЕНЯ СКУКОЖИЛО»: ЭКС-«ВИА ГРА» ВСЛЕД ЗА ЛОРАК ОБВИНИЛА МЕЛАДЗЕ В ДОМОГАТЕЛЬСТВАХ.

В апреле украинская певица Ани Лорак заявила, что продюсер Константин Меладзе предлагал ей нерабочие отношения в обмен на продвижение по карьерной лестнице.

Слова артистки возмутили общественность, исполнительницу обвинили во лжи, и позже она заявила, что «не это имела в виду», а просто «журналисты все перекрутили». Однако аналогичное обвинение Меладзе в харассменте прозвучало еще и от украинской певицы Оли Поляковой и экс-«ВИА Гры» Найник, которые от своих слов пока не отказываются.