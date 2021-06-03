Украинская певица Ани Лорак призналась, что продает личные вещи от известных брендов с помощью российского приложения Oskelly. Об этом артистка на днях рассказала в эфире «Русского Радио»

«Я продаю свои вещи от кутюр, мои личные. К этому мы пришли во время нашей пандемии», — заявила певица.

Она подчеркнула, что платформа дает возможность покупателям видеть, кому именно одежда принадлежала ранее. Всего Лорак выставила на распродажу 64 своих наряда. В числе лотов от Лорак есть, например, кружевное платье от Dolce&Gabbana, его артистка хочет продать за 57 тысяч рублей, или 21 тысячу гривен.

Короткое дизайнерское платье от Alexander McQueen с воланами певица выставила за 34 730 тысяч рублей (13 тысяч гривен).

Черное платье с кружевными элементами от британского бренда Alessandra Rich исполнительница оценила в 66 тысяч рублей, или 25 тысяч гривен.

За голубое платье со шлейфом и открытой спиной от ливанско-итальянского дизайнера Тони Уорда певица хочет 118 тысяч рублей (44 тысячи гривен).

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Клиентами платформы Oskelly также являются певец Филипп Киркоров, продюсер и телеведущая Яна Рудковская и другие.