Музыканты из группы «Океан Эльзы» и украинская рэперша Alyona Alyona презентовали совместный клип на песню «Страна детей», который они посвятили детям, пострадавшим от войны, и приурочили ко Дню защиты детей 1 июня

«Песня написана на слова Сергея Жадана (украинский поэт. — Ред.). В первую очередь она посвящена Данилу Дидику, а также другим детям, которые выросли в такой сложный для нас период. Это очень личностная песня для каждого из нас. Я часто бываю на Донбассе, вижу этих детей и понимаю, что вырасти в этих условиях — это уже большое испытание», — сказал лидер «Океана» Святослав Вакарчук.

Олег Скрипка обвинил Зеленского в своей работе на казино © РИА Новости, Максим Блинов / Перейти в фотобанк

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Данилу Дидику было 15 лет, когда он погиб в феврале 2015 года: мальчик принимал участие в так называемом марше единства, в ходе которого произошел взрыв. Украинские «патриоты» называют ребенка героем и утверждают, что он отдал свою жизнь за правое дело в борьбе за независимость страны.

В честь подростка называют местные турниры, а музыканты создали проект в память о героическом ребенке. Теперь к ним присоединились Вакарчук и Alyona Alyona.

Между тем дети, проживающие в другой части Донбасса, почти ежедневно подвергаются обстрелам ВСУ, за время конфликта на востоке страны там погибло уже почти 150 несовершеннолетних.

Отдельные представители шоу-бизнеса и власти даже высказывались, что этим детям на украинской земле не место. В частности, экс-президент Петр Порошенко заявил однажды, обращаясь к жителям ДНР и ЛНР: «Ваши дети будут по подвалам сидеть».