Украинская Кардашьян, модель из Киева Алена Омович, которая на прошлой неделе улетела в Турцию, чтобы увеличить ягодицы в местной клинике пластической хирургии, поделилась результатом. Соответствующий пост она выложила на днях в Instagram

«Каплевидный имплант 190сс Motiva заменила на 390сс круг Polytech. Теперь попа в два раза больше. И вот я уже лечу домой. Сидеть не больно, только непривычно. Задавайте вопросы по поводу операции, и я отвечу в комменты», — предложила Омович.

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«Мозг надо заменить», «Были бы мозги, не было бы столько комплексов, и ты бы знала, что фальшивой жизнью их не побороть», «Вопрос по существу: есть ли импланты мозга 390СС? хорошо бы заменить твой маленький 19СС на чуть больший, это поможет сразу», «Когда научатся импланты в мозг ставить интересно?» — спросили фолловеры.

На это блогерша ответила, что мозг у нее прокачан достаточно для того, чтобы «жить, не тужить и прокачивать тело».

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Алена Омович — модель из Киева, получившая прозвище «украинская Кардашьян». Пропорции тела блогерши многие называют излишне «контрастными»: у девушки большая грудь и «выдающиеся» ягодицы в то время как талия очень тонкая.

К слову, при всем обилии критики у украинской звезды 1,5 миллиона подписчиков в Instagram.