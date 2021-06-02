«Каплевидный имплант 190сс Motiva заменила на 390сс круг Polytech. Теперь попа в два раза больше. И вот я уже лечу домой. Сидеть не больно, только непривычно. Задавайте вопросы по поводу операции, и я отвечу в комменты», — предложила Омович.
Многие подписчики стали интересоваться стоимостью операции, длительностью реабилитации, а также спрашивали, видно ли швы, как часто нужно менять имплантаты и можно ли после такой процедуры заниматься спортом. Однако большинство вопросов касалось совсем другой темы.
«Мозг надо заменить», «Были бы мозги, не было бы столько комплексов, и ты бы знала, что фальшивой жизнью их не побороть», «Вопрос по существу: есть ли импланты мозга 390СС? хорошо бы заменить твой маленький 19СС на чуть больший, это поможет сразу», «Когда научатся импланты в мозг ставить интересно?» — спросили фолловеры.
На это блогерша ответила, что мозг у нее прокачан достаточно для того, чтобы «жить, не тужить и прокачивать тело».
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Алена Омович — модель из Киева, получившая прозвище «украинская Кардашьян». Пропорции тела блогерши многие называют излишне «контрастными»: у девушки большая грудь и «выдающиеся» ягодицы в то время как талия очень тонкая.
К слову, при всем обилии критики у украинской звезды 1,5 миллиона подписчиков в Instagram.