«Процесс подписания документов в городском совете теперь будет ускорен. У нас новый обитатель. Гринго. Теперь владеем практически целым "Уголком Дурова"», — написал Лысенко.
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Уже несколько лет в главном здании Днепра обитает «рыжий президент горсовета» — кот по кличке Байден. Животное чувствует себя в администрации вольно, коту даже позволяют ходить по столу во время проведения совещаний и кататься к кресле градоначальника.
В ноябре прошлого года усатый пришел на присягу мэра Бориса Филатова и даже «поздравил» его корзинкой с цветами.