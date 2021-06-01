В городском совете города Днепра теперь будет работать серый попугай по кличке Гринго, он составит компанию рыжему коту Байдену. Об этом на своей странице в Facebook 31 мая написал заместитель мэра Днепра Михаил Лысенко

«Процесс подписания документов в городском совете теперь будет ускорен. У нас новый обитатель. Гринго. Теперь владеем практически целым "Уголком Дурова"», — написал Лысенко.

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Уже несколько лет в главном здании Днепра обитает «рыжий президент горсовета» — кот по кличке Байден. Животное чувствует себя в администрации вольно, коту даже позволяют ходить по столу во время проведения совещаний и кататься к кресле градоначальника.

В ноябре прошлого года усатый пришел на присягу мэра Бориса Филатова и даже «поздравил» его корзинкой с цветами.