Жительница украинского города Днепра купила мороженое на палочке, где вместе с орешками ей попались древесные щепки. Информация об этом появилась на днях в Facebook-группе «Типичный Тополь-Шевченковский район»

«Сейчас теплое время года, и большинство из нас покупают мороженое, я не исключение, купила. Так вот, сижу я, релаксирую, жую мороженое и вот — вместе с орехами мне продается еще и стружка древесины. В принципе трагедии нет, можно было бы и промолчать, если бы не одно но. Мороженое — это вкусный десерт, который любят не только взрослые, но и дети!!!» — написала женщина.

«Неразрывная связь с СССР»: лидер Rammstein снял клип о пионерах, украинцы нашли подтекст © Тилль Линдеманн/Инстаграм

«Сочувствую вашему опыту. Лучший вариант в таком случае — оставить производителю жалобу. Номер партии обычно есть на упаковке», «Работал на фабрике и не такое видел. А еще в пельмени и колбасу добавляют перемолотые куриные ноги, головы. Так что если в колбасе увидели глаз, и он смотрит на вас, не пугайтесь — все натурпродукт», «Как же сейчас легко обгадить любого производителя», — ответили подписчики группы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В ГОРСОВЕТЕ ДНЕПРА НАШЛИ ДРУГА ДЛЯ БАЙДЕНА.

Информация о некачественных и просроченных продуктах, продаваемых в магазинах Украины, стала все чаще появляться в новостных лентах местных СМИ. Чаще всего неожиданную начинку находят в хлебе, колбасных изделиях и десертах.