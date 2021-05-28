Лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн 27 мая показал своим подписчикам в Instagram тизер нового видео Ich hasse Kinder, что переводится на русский как «Я ненавижу детей», где одну из ролей сыграл российский шоумен Александр Ревва

На опубликованных кадрах можно увидеть плачущий кровью бюст Ленина и Линдеманна, которого в наручниках по залу суда ведет Ревва.

«У меня тоже кровь из глаз брызнула, когда Ревву увидел», «Дед, моргни, если ты в плену», «Кто еще в плену там», «Прадедушка легкого поведения», «Когда уже Тилль станет гражданином РФ?», «Дед ностальгирует по жизни в ГДР и коммунистическому блоку», «Наверное, они кино снимают», «Кажется, это будет что-то про Чикатило», «А мне кажется, будет трек про КГБ», — предположили пользователи.

Среди украиноязычных подписчиков лидера Rammstein лидирующим оказалось предположение, что видео артист посвятил НКВД и сталинским репрессиям. Сам Лидеманн пока никаких комментариев не давал, а предложил поклонникам дождаться выхода видео.

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В апреле Тилль Линдеманн удивил поклонников, исполнив песню Марка Бернеса о Киеве «Любимый город» на русском языке. К нему лидер немецкой группы Rammstein проявляет интерес довольно давно. Русский преподавали в школах в ГДР, где музыкант учился и рос. Уже в статусе звезды артист часто хорошо отзывался о России и периодически что-то говорил по-русски на концертах.

Кроме того, музыканту приписывают роман с украинской певицей Светланой Лободой, которая поет и говорит по-русски.