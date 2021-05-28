На опубликованных кадрах можно увидеть плачущий кровью бюст Ленина и Линдеманна, которого в наручниках по залу суда ведет Ревва.
«У меня тоже кровь из глаз брызнула, когда Ревву увидел», «Дед, моргни, если ты в плену», «Кто еще в плену там», «Прадедушка легкого поведения», «Когда уже Тилль станет гражданином РФ?», «Дед ностальгирует по жизни в ГДР и коммунистическому блоку», «Наверное, они кино снимают», «Кажется, это будет что-то про Чикатило», «А мне кажется, будет трек про КГБ», — предположили пользователи.
Среди украиноязычных подписчиков лидера Rammstein лидирующим оказалось предположение, что видео артист посвятил НКВД и сталинским репрессиям. Сам Лидеманн пока никаких комментариев не давал, а предложил поклонникам дождаться выхода видео.
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В апреле Тилль Линдеманн удивил поклонников, исполнив песню Марка Бернеса о Киеве «Любимый город» на русском языке. К нему лидер немецкой группы Rammstein проявляет интерес довольно давно. Русский преподавали в школах в ГДР, где музыкант учился и рос. Уже в статусе звезды артист часто хорошо отзывался о России и периодически что-то говорил по-русски на концертах.
Кроме того, музыканту приписывают роман с украинской певицей Светланой Лободой, которая поет и говорит по-русски.