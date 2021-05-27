Самый высокооплачиваемый певец Украины Олег Винник ответил, почему его любят дамы бальзаковского возраста. Об этом артист на днях рассказал в эфире YouTube-программы «Оксиген: Команда Оксани Соколової»

«Все эти вещи, как ярлыки, "шансонье", "для разведенок" — попридумывали… Я делаю свое дело людям, которые меня чувствуют, понимают… на уровне даже не артиста, а просто нормального человека в первую очередь. Потому что можно быть артистом очень крутым, но это не говорит о том, что там есть любовь», — заявил Винник.

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Олег Винник — украинский певец, композитор и автор песен. Получил известность в Германии, Австрии и Швейцарии как исполнитель главных ролей мюзиклов под сценическим именем OLEGG. Позже решил вернуться в родную Украину, где тоже смог стать популярным. За любовь к нему женщин постарше Винника в шутку прозвали «повелителем волчиц».