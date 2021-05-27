Ведущие поинтересовались у знаменитости, что он делает для того, чтобы женщины «от сорока» с таким удовольствием посещали его концерты, пошутив, что, наверное, Винник играет принца, заставляя дам старшего возраста почувствовать себя принцессами.
«Все эти вещи, как ярлыки, "шансонье", "для разведенок" — попридумывали… Я делаю свое дело людям, которые меня чувствуют, понимают… на уровне даже не артиста, а просто нормального человека в первую очередь. Потому что можно быть артистом очень крутым, но это не говорит о том, что там есть любовь», — заявил Винник.
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Олег Винник — украинский певец, композитор и автор песен. Получил известность в Германии, Австрии и Швейцарии как исполнитель главных ролей мюзиклов под сценическим именем OLEGG. Позже решил вернуться в родную Украину, где тоже смог стать популярным. За любовь к нему женщин постарше Винника в шутку прозвали «повелителем волчиц».