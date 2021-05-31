Певица украинского происхождения Наташа Королева 31 мая сама себя поздравила с 48-м днем рождения. Соответствующий пост артистка разместила в Instagram

«Разогреваюсь перед встречей моего личного нового годика!!! Ля Какая!?» — написала о себе Королева.

К посту она приложила видео, на котором танцует в неоновом купальнике, открывающем ее бедра. Прическа и макияж певицы также выполнены в ярких цветах, присущих поп-культуре 1990-х.

«Я и мои волшебницы-выдумщицы решили визуализировать мой Новый год вот в таком образе! Если сложить 4+8, получается 12. В нумерологии число двенадцать означает инстинкт, волю, союз тела, разума и души, позитивность, чистую энергию и превосходство. Очень гармоничный микс получается! Так и хочется сказать себе тост: живи ярко, пей до дна Натуля, с днюхой!» — прокомментировала исполнительница свой праздничный образ.

Украинский юморист признался, что его хотели сделать мэром Запорожья © Руслан Ханумак/Инстаграм Людмилой Порывай.

«До Орбакайте как до луны», «Сколько фильтров, одни фильтры», «Показалась бы настоящей, а то все циники: ой какая красивая ой, ой, а че ой-то? Шестой десяток», «Оставь маму в покое… всему свое время… и одежда… зачем выставлять на посмешище», «Хотелось как лучше, получилось как всегда», «Бедная женщина, пол страны смеется с нее», — отреагировали подписчики.

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Наташа Королева — сценический псевдоним певицы, при рождении она получила имя Наташа Порывай. На свет будущая звезда появилась 31 мая 1973 года в Киеве, а в 1989-м переехала в Москву, где и построила карьеру артистки.

В 1992-м вышла замуж за певца и автора песен Игоря Николаева, брак продлился до 2001 года. В 2003-м заключила брак со стриптизером Сергеем Глушко (Тарзаном), в 2002-м у пары родился сын Архип. Этот союз существует до сих пор несмотря на скандал, случившийся в прошлом году из-за измен Тарзана.