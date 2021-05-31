«Разогреваюсь перед встречей моего личного нового годика!!! Ля Какая!?» — написала о себе Королева.
К посту она приложила видео, на котором танцует в неоновом купальнике, открывающем ее бедра. Прическа и макияж певицы также выполнены в ярких цветах, присущих поп-культуре 1990-х.
«Я и мои волшебницы-выдумщицы решили визуализировать мой Новый год вот в таком образе! Если сложить 4+8, получается 12. В нумерологии число двенадцать означает инстинкт, волю, союз тела, разума и души, позитивность, чистую энергию и превосходство. Очень гармоничный микс получается! Так и хочется сказать себе тост: живи ярко, пей до дна Натуля, с днюхой!» — прокомментировала исполнительница свой праздничный образ.
Почти сразу артистка выложила в сеть еще одну публикацию, где на фото в стиле последнего десятилетия прошлого века она позировала уже не одна, а с мамой Людмилой Порывай.
«До Орбакайте как до луны», «Сколько фильтров, одни фильтры», «Показалась бы настоящей, а то все циники: ой какая красивая ой, ой, а че ой-то? Шестой десяток», «Оставь маму в покое… всему свое время… и одежда… зачем выставлять на посмешище», «Хотелось как лучше, получилось как всегда», «Бедная женщина, пол страны смеется с нее», — отреагировали подписчики.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ЭКС-ДОМРАБОТНИЦА РАСКРЫЛА ТАЙНУ КИРКОРОВА: ДАНИЛКО И БАСКОВ ПОДТВЕРДИЛИ.
Наташа Королева — сценический псевдоним певицы, при рождении она получила имя Наташа Порывай. На свет будущая звезда появилась 31 мая 1973 года в Киеве, а в 1989-м переехала в Москву, где и построила карьеру артистки.
В 1992-м вышла замуж за певца и автора песен Игоря Николаева, брак продлился до 2001 года. В 2003-м заключила брак со стриптизером Сергеем Глушко (Тарзаном), в 2002-м у пары родился сын Архип. Этот союз существует до сих пор несмотря на скандал, случившийся в прошлом году из-за измен Тарзана.