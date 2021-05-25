Бывшая домработница певицы Аллы Пугачевой Людмила Дороднова выдала секрет артистки: Примадонна «положила глаз» на юмориста Максима Галкина еще во время отношений с певцом Филиппом Киркоровым. Признание домработницы на днях показал телеканал НТВ

«Снимаю маски»: Могилевская рассказала, что ее связывает с Киркоровым © Наталья Могилевская/Инстаграм

«Она (Пугачева. — Ред.) сказала Филиппу, что уходит. Пожить для себя она уехала в гостиницу. Потом она встречалась, получается, что я выдаю, она встречалась с Максимом. Алле понравился тот, что сделаешь? Это ни от кого не зависело, только от Аллы», — сказала Дороднова.

По словам домработницы, комик покорил сердце певицы тем, что всегда приходил с приятными подарками в виде цветов и сладостей, вел себя очень вежливо и много шутил.

Когда артистке стало понятно, что встречи с Галкиным переросли в нечто большее, чем просто ухаживания и флирт, она купила квартиру в центре Москвы, чтобы съехать из отеля. Недалеко приобрел жилье и Киркоров, не желая отпускать супругу, но в этом треугольнике, считает Дороднова, все зависело только от Пугачевой.

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Людмила Дороднова после развода Пугачевой и Киркорова пошла работать к поп-королю, который не так давно отправил 80-летнюю женщину на пенсию с хорошим выходным пособием. Пожилую даму это обидело, и она стала все чаще появляться в различных ток-шоу с инсайдами о звездах.

У Пугачевой помощницей по хозяйству с 2014 года трудится некая Оксана с Украины, фамилию женщины артистка не называет.