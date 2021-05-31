Клопотенко, который последние годы посвятил борьбе за национальную кухню Украины, начал с перечисления того, что дорого его сердцу в Киеве.
«В детстве нравилось после школы ходить по парку у Арсенальной с девочкой, держаться за руки и целоваться. Нравилось сидеть возле театра кукол и рассматривать людей. Нравилась улица на Подоле, где аптека-музей. Мне многое нравилось в Киеве. Нравится и сейчас. Нравится собирать растения в Голосеевском лесу и покупать червей на рыболовном рынке "Бухара". Нравится, когда в Киеве туман», — написал кулинар.
В конце поздравления он напомнил о своем личном вкладе в развитие украинской столицы, заявив, что ему удалось «сделать прекрасный Киев еще прекраснее».
«С твоим днем, Киев. Обещаю, что сделаю тебя еще вкуснее. Чмок в каштаны», — написал Клопотенко.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ПОВАР-РУСОФОБ ЗАЯВИЛ, ЧТО КРЫМСКИЕ ТАТАРЫ ОСНОВАЛИ КУЛЬТУРУ СТРИТФУДА.
Повар Евгений Клопотенко знаменит не только своими кулинарными талантами, но и русофобскими взглядами, за что, конечно, любим украинскими радикалами.
Россию кулинар считает страной-агрессором, обвиняя ее во всех бедах Украины, и заявляет, что ни в коем случае не будет общаться с россиянами, потому что они якобы «на два уровня ниже ментально», чем украинцы.
Кулинар ведет битву с Россией на кухонном «фронте», в частности, он один из самых активных борцов за украинское происхождение борща.