Украинский шеф-повар и ведущий Евгений Клопотенко, известный своими русофобскими взглядами, поздравил жителей украинской столицы с днем Киева. Соответствующую публикацию он разместил в Instagram 30 мая

«Жанна» на репите и летающие лифчики: Пресняков вспомнил странный концерт в Киеве © РИА Новости, Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

«В детстве нравилось после школы ходить по парку у Арсенальной с девочкой, держаться за руки и целоваться. Нравилось сидеть возле театра кукол и рассматривать людей. Нравилась улица на Подоле, где аптека-музей. Мне многое нравилось в Киеве. Нравится и сейчас. Нравится собирать растения в Голосеевском лесу и покупать червей на рыболовном рынке "Бухара". Нравится, когда в Киеве туман», — написал кулинар.

В конце поздравления он напомнил о своем личном вкладе в развитие украинской столицы, заявив, что ему удалось «сделать прекрасный Киев еще прекраснее».

«С твоим днем, Киев. Обещаю, что сделаю тебя еще вкуснее. Чмок в каштаны», — написал Клопотенко.

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Повар Евгений Клопотенко знаменит не только своими кулинарными талантами, но и русофобскими взглядами, за что, конечно, любим украинскими радикалами.

Россию кулинар считает страной-агрессором, обвиняя ее во всех бедах Украины, и заявляет, что ни в коем случае не будет общаться с россиянами, потому что они якобы «на два уровня ниже ментально», чем украинцы.

Кулинар ведет битву с Россией на кухонном «фронте», в частности, он один из самых активных борцов за украинское происхождение борща.