Русский язык на Украине более популярен, чем украинский. Основная масса населения, как это ни противно украинизаторам, говорит на нем. Об этом рассказал киевский историк Александр Каревин в интервью изданию Украина.ру

Александр Каревин: Со временем возможен переход украинского письма на латиницу и признание английского вторым государственным языком © РИА Новости, Михаил Воскресенский

К их глубокому отвращению, русский язык сейчас наиболее используем на Украине, Украина остается в основном русскоязычной, констатировал эксперт.

«Радикалы, которые хотят только на украинском разговаривать, хотя сами и не очень хорошо им владеют. Точно так же есть люди, которые хотят говорить только на русском. Но основная масса молодежи приспосабливается», — указал Каревин.

Собеседник издания добавил, что реформа правописания, которая в 2019 году была принята Кабмином, отдаляет Украину от русского языка, но пока что ее отменили через суд, и непонятно, будет ли она введена в действие.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.