Александр Каревин: Со временем возможен переход украинского письма на латиницу и признание английского вторым государственным языком
Александр Каревин: Со временем возможен переход украинского письма на латиницу и признание английского вторым государственным языком
© РИА Новости, Михаил Воскресенский
Украинский язык в стране является единственными государственным языком. Его считают одной из самых важных составляющих становления национальной идентичности. Его внедрение происходит повсеместно параллельно с отказом от русского, который местные радикалы считают «языком агрессора».

К их глубокому отвращению, русский язык сейчас наиболее используем на Украине, Украина остается в основном русскоязычной, констатировал эксперт.

«Радикалы, которые хотят только на украинском разговаривать, хотя сами и не очень хорошо им владеют. Точно так же есть люди, которые хотят говорить только на русском. Но основная масса молодежи приспосабливается», — указал Каревин.

Собеседник издания добавил, что реформа правописания, которая в 2019 году была принята Кабмином, отдаляет Украину от русского языка, но пока что ее отменили через суд, и непонятно, будет ли она введена в действие.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.