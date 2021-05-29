Украинский язык в стране является единственными государственным языком. Его считают одной из самых важных составляющих становления национальной идентичности. Его внедрение происходит повсеместно параллельно с отказом от русского, который местные радикалы считают «языком агрессора».
К их глубокому отвращению, русский язык сейчас наиболее используем на Украине, Украина остается в основном русскоязычной, констатировал эксперт.
«Радикалы, которые хотят только на украинском разговаривать, хотя сами и не очень хорошо им владеют. Точно так же есть люди, которые хотят говорить только на русском. Но основная масса молодежи приспосабливается», — указал Каревин.
Собеседник издания добавил, что реформа правописания, которая в 2019 году была принята Кабмином, отдаляет Украину от русского языка, но пока что ее отменили через суд, и непонятно, будет ли она введена в действие.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.