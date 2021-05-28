Самолет Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, 23 мая экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое оказалось ложным. Этим рейсом летел Роман Протасевич — основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta. Его задержали при проверке документов по нескольким обвинениям, в том числе в организации массовых беспорядков и разжигании социальной вражды.
Эксперт пояснил, что белорусская сторона сегодня выдает две противоречащие друг другу версии произошедшего, одна из которых состоит в том, что Протасовича обнаружили совершенно случайно произошло, а другая заключается в том, что это якобы была блестящая операция белорусских спецслужб.
«Вчера у Соловьева выступал один из белорусских политологов, и его тоже все время туда-сюда носило. То это вроде бы все случайно произошло, то, видите ли, какие у нас замечательные спецслужбы. Одно полностью противоречит другому, но они не могут остановиться на какой-то одной версии и, таким образом, убивают обе», — подчеркнул Жарихин.
Собеседник издания считает произошедшее операцией западных спецслужб, которые сформировали сообщение о минировании, направили самолет именно в Минск, вынудили белорусов арестовать Протасевича и спровоцировали таким образом крупный международный скандал.
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